Skandalesag om overbebyggelse i kendt sommerhusområde ser ud til at være løst. I hvert fald delvist. Kommunens teknik- og miljøudvalg har nemlig godkendt et forslag fra lodsejerne om, at fællesvejene skal tælle med, når man regner bebyggelsesprocenten ud.

Nyborg: Det faldt som en bombe, da Nyborg Kommune tilbage i 2015 offentliggjorde en liste med adresserne på de mange lodsejere i Sommerbyen, der enten havde bygget mere end de tilladte 20 procent på matriklen eller for tæt på skel.

Ifølge satellitbillederne var det tilfældet for over 75 procent af sommerhusområdets beboere, og politikerne reagerede ved at kræve handling. Siden har det vist sig, at målingerne langt fra gav det fulde billede, og det er en af hovedårsagerne til, at der her - tre år senere - endnu ikke er blevet ryddet op.

Sommerbyen Sommerbyen er et sommerhusområde ud til Storebælt, der består af godt og vel parceller. Ifølge lokalplanen må højst 20 procent af grundenes areal bebygges.Det omfatter overdækkede terrasser, carporte, udestuer og lignende mindre bygninger. Meget små grunde på under 375 kvadratmeter må dog bebygges med 75 kvadratmeter. Der skal mindst være 2,5 meter til naboskel og fem meter til vejskel.I 2015 tog Nyborg Kommune et nyt redskab i brug for at tjekke, om lokalplanen blev overholdt, nemlig satellitbilleder. Det blev starten på et større oprydningsarbejde i Sommerbyen, der stadig ikke er afsluttet.

Men nu ser det endelig ud til at lysne både for kommunens sagsbehandlere og for de enkelte lodsejere. På et møde mandag blev medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget nemlig enige om at godkende et forslag fra grundejerforeningens bestyrelse, der med et trylleslag kan løse en del af de potentielle konfliktsager.

Forslaget går ud på at inddrage de cirka 10.000 kvadratmeter fællesveje i området, når bebyggelsesprocenten for den enkelte matrikel regnes ud. Andelen af fællesvej, der tæller med, bliver ligefrem proportional med grundens størrelse.

- Det var den model, der var opbakning til på vores ekstraordinære generalforsamling. Samtidig er det den mest tilgængelige fremgangsmåde for både beboerne og kommunen, forklarer grundejerforeningens formand Palle Langhoff, der minder om, at forslaget følger bygningsreglementets regler.

Dermed bliver ordningen også lettere at administrere for forvaltningen, påpeger han og tilføjer:

- Vi har alle en interesse i at få sagerne afsluttet hurtigst muligt. Det gælder ikke mindst de beboere, som gerne vil sælge deres sommerhus. Det er selvsagt svært, når man ikke kan sige præcis hvor mange kvadratmeter bebyggelse, der indgår i handlen.