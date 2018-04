Lokalplan for Sommerbyen skal forhindre yderligere fortætning i et område, der i forvejen er præget af overbebyggelse. Men det modsatte kan paradoksalt nok blive konsekvensen.

Nyborg: De ligger tæt, husene i Sommerbyen lidt uden for Nyborg. I flere tilfælde også for tæt. Et af formålene med lokalplanen for området er ellers at sikre mod...