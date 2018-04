OB-reserverne skuffede ved at tabe i Helsingør, men fik på andre fronter masser af habilt udbytte med hjem.

Fodbold: OB-reserverne har de seneste uger præsteret, som var de fodboldgudernes gave i stribede klæder til spillet. To sejre over FC København og én over Brøndby har været blandt gevinsterne, og generelt har holdet præsteret optimistisk og lovende fodbold.

Mandag drog holdet så til den mere ydmyge adresse Helsingør, men hjemmeholdets listige karle levede op til det diskrete ry som et teknisk godt og offensivt stærkt mandskab, der endte med at slå fynboerne 2-1.

- Tak ikke fejl. Det var et skuffende resultat. Men Helsingør har altså brugt 32 spillere i Superligaen i denne sæson, og de stillede med spillerne fra nummer elleve til 22, og det var lige fra Ricky Olsen til Akharraz, så det var et ganske udmærket hold, der i starten udnyttede, at vi ikke kom godt ud til kampen, sagde OB's snu coach John Bredal.

Helsingør kom foran 2-0, men allerede midt i halvlegen kom OB godt igen, men Rasmus Festersen, der efter en skade måtte nøjes med lidt spilletid i søndagens superligakamp, brændte ukarakteristisk chancen.

- Vi blev så i pausen enige om at glemme alt om 1. halvleg og køre hårdt efter sejren, og det var en helt anden indsats man så. Men vi brændte alt for mange chancer, selv inde i det lille felt, og var alt for uskarpe, sagde Bredal.

- Mohammed Fellah fik reduceret, og det var positivt, at Festersen stod alle 90 minutter igennem. Og på samme vis fik Rasmus Jönsson, Mathias Thrane, Nana Welbeck og João Pereira spillet fuldt ud, og flere af de unge prøvede sig af, sagde Bredal.