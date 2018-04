Kim Wall-sagen

Anklageren var hakkende, stiv og oplæsende, og forsvareren var levende og udtryksfuld, men i så lang tid, at en fyldt retssal var kollektivt udmattet. De brugte dag 11 på at forsøge at påvirke dommeren og domsmændene for sidste gang. Onsdag falder dommen.

Det var en lejlighed til at få det fulde overblik over, hvad anklagerens sammenhængende teori er, hvis man sammenholder proceduren med hans spørgsmål til vidnerne undervejs i sagen.

Forsvareren var levende. Sprogligt veloplagt. Dynamisk. Svingede op og ned i tonelejet fra et dybt, raspende growl til et tonefald, der kom så højt op, at det faktisk blev vanskeligt at høre, hvad hun sagde. Armene spjættede, og håret svingede.

Sidste dag inden dommen i sagen om mordet på Kim Wall blev brugt på at konkludere. Anklagerens konklusioner. Forsvarerens konklusioner. Procedure. Sidste chance for at påvirke dommeren og de to domsmænd.

Videooptagelsen er trofæet. Det, der skal være beviset for, at han gjorde det. Hans personlige bevis. Det skal være brændstoffet til hans fremtidige "autoerotiske aktiviteter".

Han beholder hendes trusser, totter af hendes hår, hendes notesblok og hendes strømper. Når han kommer tilbage til Refshaleøen, vil han sprede tingene i området, og når hun bliver meldt savnet, vil han sige, at han satte hende af om aftenen og selv sejlede videre med et perfekt alibi.

Peter Madsens livsprojekt var på vej i den forkerte retning. Drømmen om at sende en mand i rummet var begyndt at ligne det, den var: En forrykt fantasi, som ikke havde en chance for at blive forløst af et sammenrend af amatører i en lade.

- Den er løgn, og det er 100 procent støttet af mentalerklæringen, der siger, at han er en patologisk løgner. Det er hårde ord, men ikke mine ord, det er ord fra en retspsykiater. Peter Madsens troværdighed er ikke bare lav, den er ikke eksisterende, sagde anklageren i sin to timer og et kvarter lange procedure.

Det er hans forklaring. Hans forsvar. Som dog stadig indebærer, at han har parteret Kim Wall. Som stadig indebærer, at han tyngede ligdelene ned med jernrør.

Og så går hans kæde af løgne i gang. Først den planlagte: at han havde sat hende i land aftenen før. Da den ikke holdt, indrømmede han, at hun var død, men fordi hun havde fået en luge i hovedet. Da den ikke holdt, var hun blevet lukket inde i ubåden på grund af undertryk og forgiftet af udstødningsgasser. Den holder han stadig fast i.

Den smuldrede, da Kim Walls kæreste viste sig at have en veludviklet intuition og meldte hende savnet, mens Peter Madsen var ved at føre planen ud i livet.

Forsvareren fremsagde sin procedure efter anklageren.

Den gik ud på at identificere huller i anklagemyndigheden og politiets teori.

For eksempel at der ikke er bevis for, at Peter Madsen kan dømmes for "andet seksuelt forhold end samleje af særlig farlig karakter" på trods af, at der i Kim Wall var lange og dybe stik i hendes vagina, og at hendes ydre kønsdele var skamferet med en kniv.

Retsmedicineren har fundet bevis for, at de indre stik blev lavet, mens Kim Wall var i live. Men fordi det stik, hvor beviset var tydeligst, også havde perforeret maven, slog forsvareren fast, kunne det lige så godt være påført udefra og ikke indefra. Og er det seksuelt motiveret, hvis man stikker i en mave?

Og fordi det ikke kan bevises, at skamferingen af de ydre kønsdele skete, før døden indtraf, kan der ikke dømmes for en seksualforbrydelse, sagde forsvareren. Man kan nemlig ikke i lovens forstand dømme for en seksualforbrydelse, hvis man gør gerningen på et lig. Så er det "bare" usømmelig omgang.

De mange fund af henrettelsesvideoer og dødsporno på Peter Madsens computer og telefon, som er med til at underbygge anklagerens teori, mente forsvareren ikke var væsentlige.

Der er mange, der ser den slags. Det er faktisk normalt, når man sammenligner med spillefilm og computerspil.

Og noget af det var jo bare animationsfilm. Ovenikøbet lavet af en anerkendt russisk kunstner, sagde forsvareren flere gange.

Filmene er blevet vist i retten. Navnet på "den anerkendte russiske kunstner" er kommet frem i retten. Der har været rig lejlighed til at researche på ham. Helt nøgternt kan man konstatere, at hvis man godtager, at manden bag de film er en anerkendt kunstner, så er den 44-årige nordjyde, der i november blev anholdt for at male penisgrafitti på et hus i landsbyen Veddum også en anerkendt kunstner.