EU-dækningen skal ind i medieforliget

Medier: Et medieforlig med store besparelser på de nuværende public service-medier, er langt fra en gave for de danske mediers EU-dækning. Eller en "fokusering" for nu at bruge kulturministerens terminologi.

For hvad sker der, hvis DR skal skære 20 procent af budgettet? Hvad sker der hvis Radio 24Syv skal skære 33 procent af budgettet? Og hvad sker der hvis TV2-regionerne skal spare to procent?

Det betyder næppe en opprioritering af EU-dækningen. Nej, snarere kan man frygte en nedprioritering.

Jeg synes, at vi i dag har en god dækning af EU i de danske medier. Bredt set. Jeg har muligvis også en arbejdsskade, der betyder, at jeg opsøger det i højere grad, end de fleste danskere gør. Og det er de danskere, jeg bliver bekymret for, i de pågående medieforhandlinger. De danskere, der om et år skal stemme til Europa-Parlamentsvalget - og det helst ud fra et oplyst grundlag.

Jeg er ikke i tvivl om, at medierne nok skal kaste sig 100 procent ind i dækningen af selve valgkampen. Men danskerne skal også vide, hvad der sker i EU i årene mellem valgene.

Derfor mener jeg, det er vigtigt, at få det gjort klart i det kommende medieforlig, hvilken EU-dækning vi ønsker. Hvis ikke det sker, så frygter jeg, at afstanden mellem borgere, EU og politikere blot bliver større.