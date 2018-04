Som et led i den landsdækkende videnskabsfestival Forskningens Døgn mødte godt 100 børn i alderen 3-6 år mandag formiddag op på hovedbiblioteket i Odense for at udforske kroppens indre med leg, sjov og udfordringer. De små odenseanere skulle blandt andet afprøve en motorikbane, tegne et organ, prøve et organpuslespil og undersøge hinandens øjenfarver - og dermed blive klogere på gener, bakterier og anatomi.

Arrangementet er et led i den landsdækkende videnskabsfestival Forskningens Døgns nye børnehaveprogram, der for første gang kører på 200 biblioteker landet rundt.

Formålet med børnehaveprogrammet er at give børn indsigt i naturvidenskabelig forskning og lære dem at tænke som forskere på en kreativ og lærerig måde, der tager udgangspunkt i børnene selv og deres egen hverdag.

- Børns nysgerrighed er umættelig, og deres lyst til at udforske verdens mysterier uendelig. Derfor skal vi allerede tidligt så nogle små frø, som kan spire og vokse sig store. Ved at tage vores børn med på rejse ind i videnskaben, allerede når de er små, kan det føre til undren og søgen efter svar på spørgsmål, som vil følge dem videre ind i voksenlivet, siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind i en pressemeddelse.

I forbindelse med børnehaveprogrammet er der skabt formidlingskasser, som man kan låne med hjem til institutionerne.