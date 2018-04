Når børn skal opereres på Odense Universitetshospital, mødes de ikke kun af hvidkitlede voksne i et sterilt miljø. Også den rødnæsede klovn Lulu kommer kørende på sin lille cykel for at lave sjov og sprede latter og hygge.

Og takket være en donation fra TrygFondens regionale råd i Region Syddanmark kan Lulu, alias Lis Vilain, fortsætte sit arbejde for de yngste patienter.

- Jeg er utrolig lettet over at kunne fortsætte som hospitalsklovn. Jeg elsker det her. Det er ikke bare et arbejde, det er en kæmpe del af mit liv. Jeg kan se, hvad det gør for børnene og deres familier. Derfor er jeg også så glad for den donation, siger kvinden bag klovnen, Lis Vilain.

Alle børneoperationer på Dagkirurgisk enhed OLAV foregår på fredage. Den dag vil også Lulu fortsætte sine besøg.

Anette Bygum, som er professor og overlæge på hudafdelingen, gik ind i kampen for at beholde Lulu på afdelingen og blev formand for "Støtteforeningen Lulu og Ko", der også står bag ansøgningen til TrygFonden. Det er TrygFondens regionale råd i Region Syddanmark, der står bag donationen på i alt 89.700 kr.

Midlerne er givet som led i TrygFondens samlede arbejde for at støtte sårbare grupper og skabe større tryghed.

- I Trygfonden arbejder vi for, at alle skal have et trygt og sikkert møde med sundhedsvæsnet. Det er netop, hvad klovnen Lulu er med til at give. Lulu skaber tillid og tryghed hos børnene og er med til at aflede deres fokus fra det ukendte og måske ubehagelige, der skal ske. Den indsats er guld værd, og fra Trygfondens side er vi glade for at kunne bidrage til, at Lulu fortsat kan komme på Ortopædkirurgisk Ambulatorium og trods de ofte alvorlige omstændigheder kan sprede glæde og smil hos både små og store, siger Lena Baunsgaard Pedersen, repræsentant i Trygfondens regionale råd i Region Syddanmark.

Lis Vilain er født og opvokset i Odense. Hun er 55 år og arbejder som hospitalsklovn på OUH, men kommer også på demenscentre, børnehjem og til fødselsdage.