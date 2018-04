Håndboldkvinderne fra Team Esbjerg er tvunget væk fra egen arena, når de på lørdag skal vinde for at holde liv i håbet om at nå DM-semifinalerne.

Vestjydernes normale hjemmebane, Blue Water Dokken, skal på dagen være vært for dartturneringen Denmark Open. Derfor er håndboldkampen mod Randers HK flyttet til Lerpøthallen i Varde.

Team Esbjerg-direktør Per Kristiansen har uden held forsøgt at rykke opgøret.

- Vi har afsøgt alle muligheder for at flytte kampen til et andet tidspunkt og har mødt stor velvilje fra både Randers HK, Dansk Håndbold Forbund og TV2.

- Men i den sidste ende er det ligareglementets rimelige bestemmelse om, at kampene i sidste spillerunde skal spilles samtidig, som blokerede for en løsning, siger Per Kristiansen.

Han ser trods alt Lerpøthallen som et godt alternativ. Den kan huse omkring 1000 tilskuere.

- Midt i ærgrelsen over den situation, vi er blevet bragt i, glæder vi os over den løsning, der er fundet. Vi har gode erfaringer med Lerpøthallen og har mødt stor velvilje fra Varde Fritidscenter omkring det praktiske arrangement.

- Varde er en traditionsrig håndboldby i vores nærområde. Vi ser kampen mod Randers som en god mulighed for at vise os frem og bidrage til at øge interessen for Team Esbjerg i en by, der i forvejen bakker godt op om vores kampe, siger han.

For at nå semifinalen skal Team Esbjerg vinde sin kamp mod Randers HK, samtidig med at København Håndbold hjemme slår Nykøbing Falster.

København er allerede sikker på at nå semifinalen med sine ti point. Nykøbing Falster og Esbjerg slås med henholdsvis syv og seks point om den anden plads. Randers er uden point og har forlængst udspillet sin rolle.

Begge opgør i sidste spillerunde af slutspillets gruppe 1 begynder lørdag klokken 16.