Fredericia: Der er lagt op til flere uger med julehygge i den lille teatersal på Fredericia Teater efter, at teatret sidste år blev rendt over ende, da de annoncerede blot et par dage med koncerter med julestemning.

Det kom i den grad bag på teatret, som måtte melde udsolgt, næsten før billetterne var sat til salg.

Det har teatret taget konsekvensen af, så nu starter julerierne allerede midt i november og breder sig over de kommende uger frem til midt i december med forestillingen: A musical X-mas II.

“ Gør det endelig til en tradition. Publikum ved musical X-mas version I

Teatrets faste ensemble synger julen ind, og er man ikke i julestemning, så kommer man det, hvis niveauet holder fra julekoncerten i 2017. Juleklassikerne fik et twist fra Lille Per i juleland til White Christmas i den knap to timer lange koncert med indlagt gløgg i pausen.

I første-udgaven var juletemaet hentet i Disneys årlige julekalender med musikalske postkort, og det fungerede fremragende og gjorde det til et udbredt ønske blandt tilhørerne, at teatret ville gøre julehyggen til en tradition.

Den bold har teatret i den grad grebet ved ikke blot at afvikle syv koncerter, som man udvidede arrangementet til sidste år, men ved at lave julekoncert i flere uger.

Ligesom i 2017 vil julekoncerterne blive afviklet sideløbende med forestillinger formentlig er i gang i den store sal. Disney-musicalen Tarzan har premiere i oktober og spiller efter planen frem til uge 45, mens julerierne går i gang i uge 46.

Men indtil videre har Fredericia Teater forlænget spilletiderne på deres store forestillinger uge efter uge, så chancen for, at der både bliver julesang og abeskrig i teatret gennem både november og december er til stede.