Jan Oldenburg Faust måtte sælge huset, da han ikke havde råd til kloakseparering. Nu har han fået et varsel om de stigende priser på spildevandet og har fået nok. Han har startet en underskriftindsamling.

Det har fået ham til på Facebook at starte en underskriftindsamling under overskriften: "Stop Assens Forsyning med hat hæve prisen med 27 procent på spildevand".

For bare halvandet år siden måtte Jan Oldenburg Faust sælge sit hus i Haarby, fordi han ikke havde de 100.000 kroner, det kostede at separere kloakken på hans grund. I dag bor han til leje i Assens og har netop via sit boligselskab fået varslet om den store stigning i vandafledningsafgiften fra 1. juni. For ham, der er enlig og på førtidspension, er det rundt regnet 1500 kroner mere om året, han skal af med. Penge han ikke lige ved, hvor han skal finde på sit budget.

Facebookgruppen " Stop Assens Forsyning i at hive penge op af vores lommer" får nu følgeskab af en underskriftindsamling, der på samme vis protesterer over den kraftige stigning på spildevandet på 27 procent.

- Jeg synes, det er uhørt, siger Jan Oldenburg Faust, der først i weekenden hørte om stigningen.

Han ved godt, at han ikke kan gøre noget ved stigningen i år, men håber, at underskrifterne kan være med til at ændre prisen på længere sigt.

- Hvis de ikke dropper det, forlader jeg Assens Kommune, fastslår han.

- Vi betaler dobbelt så meget som på Nordfyn, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Assens Kommune graver sin egen grav lige nu. Sparer på børn, ældre og så videre, nu skal vi så til at betale det her. Folk vil ikke blive ved med at finde sig i det, siger han.