Det amerikanske udenrigsministerium siger, at USA's ambassade i Nicaragua ikke længere er i stand til at klare almindelige rutinemæssige opgaver.

Amerikanere i landet bør derfor overveje at forlade det på grund af sikkerhedssituationen.

Det sker, efter at Nicaragua har været rystet af voldsomme optøjer og protester vendt mod upopulære politiske reformer.

En del mennesker er blevet dræbt under urolighederne, som søndag fik præsident Daniel Ortega til at trække omstridte planer om pensionsreformer tilbage.

Det amerikanske udenrigsministerium har givet pårørende til offentligt ansatte amerikanere i Nicaragua ordre til at tage hjem til USA. Diplomater og en del andre ansatte på ambassaden og på konsulater har fået tilladelse til at rejse, hvis de frygter for deres sikkerhed.

Mindst otte mennesker er blevet dræbt under urolighederne ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det lokale Nicaraguanske Center for Menneskerettigheder siger til AFP, at mindst 24 er blevet dræbt.

Ligesom mange andre lande kæmper Nicaragua med voksende underskud i pensionssystemet. De planlagte reformer ville medføre større indbetalinger og mindre udbetalinger.

Urolighederne har kastet Ortega ud i en af hans største politiske kriser, efter at han i seneste omgang kom til magten for 11 år siden.

Ortega, der leder Sandinistpartiet, overtog første gang magten i 1979. Det skete, da den venstreorienterede guerillabevægelse, som han var leder af, styrtede diktatoren Anastaso Somoza.

Ortega blev valgt som præsident for en fem års periode første gang i 1985.

Han blev valgt på ny i 2007 og med den højeste domstols tilladelse igen i 2011.

Protesterne mod reformplanen brød ud midt i sidste uge. Sent søndag dansk tid meldte Ortega, at reformerne er aflyst i forsøg på at stoppe krisen.

Danmarks udenrigsministerium opfordrede søndag aften danskere i Nicaragua til at holde sig på afstand af demonstrationer eller opbud af militær og politi.

Det skrev ministeriet i en varslingsmeddelelse. Danskere i landet blev desuden opfordret til at følge med i udviklingen i medier, via rejsearrangør eller hotel.