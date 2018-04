For en dykkerklub i Middelfart har dødsfald ofte har været tæt på. Men det har ikke fået nogen medlemmer til at frygte sporten, lyder det fra formanden.

- Det er ganske ulykkeligt. Og hver gang det sker, så kommer det tæt på. Så tænker man: "Åh nej, det er én af os."

Sådan siger formand i dykkerklubben Marsvinet Lillebælt, Leila Hansen, efter en 21-årig søndag omkom under et dyk mellem Als og Ærø.

For dykkerklubben i Middelfart er det kommet tæt på flere gange. Fra 2012 til 2017 er tre dykkere omkommet i Lillebælt. Ingen af dem var medlemmer af klubben, men alle dødsfaldene skete ved Søbadet, dér, hvor klubben ofte laver dyk.

Fynske dykkerulykker Siden 2012 har der i farvandene omkring Fyn været fire dødsfald i forbindelse med dykninger:22. juni 2018: En 21-årig mand fra Morud omkommer, mens han dykker i det Sydfynske Øhav mellem Als og Ærø.



18. juni 2017: 50-årig tysk mand drukner under et dyk i Lillebælt ud for Søbadet.



24. april 2012: 44-årig kvinde fra Odense omkommer, da hun går i panik under vandet ved Søbadet i Lillebælt.



4. marts 2012: En 44-årig mand fra Holbæk mister livet, da han dykker i Lillebælt ud for Søbadet.

Hver gang har medlemmerne talt episoderne igennem, fortæller formanden. Både for at bearbejde dem og for at se, om der er noget, de kan lære for at forbedre deres egen sikkerhed ved dyk.