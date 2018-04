Årslev: Rester af gulvtæpper. Strikkepinde. Halvtomme malerbøtter. Spoler, der har været metalkabler på. Møtrikker og ukurante træplader. Der er nærmest ikke grænser for, hvad man vil kunne finde, når "Tingcentralen" på Polymeren åbner i slutningen af maj.

Tingcentralen overtager rest- og biprodukter fra virksomheder, og formålet er, at "affaldet" skal have nyt liv. Både skoler, børnehaver og private kan komme og give kreativiteten frit spil og slå sig løs blandt de hundredevis af forskellige dimser, Tingcentralen kommer til at indeholde.

Genanvender materialer I stedet for at ende på genbrugsstationen er tanken, at Tingcentralen skal genanvende bi- og restprodukter fra virksomheder. På den måde får materialerne nyt liv



Ord som "bæredygtighed", "cirkulær økonomi", "recycling" (genbrug) og "upcycling" (hvor brugte ting for en ny betydning) er oppe i tiden og hænger godt i tråd med tankerne bag Tingcentralen på Polymeren.



Ideen kommer fra Katja Skovgaard Marcussen, der også er koordinator på Tingcentralen. Inspirationen kommer fra Skatkammeret i Kolding.



Både privatpersoner, skoler og dagtilbud kan bruge Tingcentralen.



Tingcentralen åbner i forbindelse med den store familie- og kulturdag på Polymeren 26. maj.

- Det skal både være en tingcentral, et værksted og et vidensdelingscenter, fortæller idékvinden bag, Katja Skovgaard Marcussen, der også bliver koordinator på Tingcentralen. Til dagligt underviser hun i iværksætteri hun på Ungdomsskolen i Faaborg-Midtfyn.

Inspirationen kommer fra Skatkammeret i Kolding, der kører efter nogenlunde samme principper, dog uden værksted.

I første omgang kører Tingcentralen som pilotprojekt frem til årsskiftet, men Katja Skovgaard Marcussen regner med at få lov at fortsætte, og ambitionen er at åbne flere "tingcentraler" i kommunen.