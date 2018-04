Nyborg: Ejeren af et byhus i Nørrevoldgade har fået en frist på to år til at skifte sine vinduer. Sker det ikke, er kommunen parat til at skrue bissen på. Ifølge formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Per Jespersen (S), handlede ejeren i ond tro, da han satte hvide plastikvinduer i facaden.

Det strider mod lokalplanen for området, og det var han udmærket klar over, konstaterer Per Jespersen. Helt tilbage i juli 2016 tog ejeren kontakt til kommunen og spurgte, om der var særlig forhold, som han skulle være opmærksom på i forbindelse med udskiftningen.

Det var der, skrev kommunen tilbage og vedlagde en kopi af lokalplanen. Svaret var det samme, da ejeren henvendte sig personligt på forvaltningen cirka en måned senere. Under en besigtigelse i januar 2018 kunne en ansat fra kommunen ikke desto mindre konstatere, at der var brugt vinduer af hvid plast, samt at de nye vinduer hverken fylder de oprindelige vindueshuller ud eller har samme udformning.

Efterfølgende har ejeren sendt en ansøgning om dispensation, men dispensationen gælder altså kun i to år frem til juli 2020, fortæller Per Jespersen.