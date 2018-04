Så stor en andel er jobparate Tallene viser, hvor stor en andel af kontanthjælpsmodtagerne i den enkelte kommune, som også anses for at være jobparate. Jo højere tal, jo bedre i forhold til chancen for at komme i arbejde.Nordfyns 57 pct. Nyborg 51 pct. Faaborg-Midtfyn 49 pct. Assens 44 pct. Ærø 43 pct. Kerteminde 42 pct. Svendborg 40 pct. Middelfart 39 pct. Langeland 35 pct. Odense 33 pct. Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening

- Vi ved, at en tidlig indsats i forbindelse med ledighed har stor betydning for, hvor lang tid der går, før en ledig kommer i job i gen, siger chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening, Ann B. Poulsen.

Så længe ledig inden nyt arbejde Så lang tid går en borger ledige, inden nyt job. Det første tal er fra 2. kvartal 2017. (Tallet er parentes er 2. kvartal 2016).Kerteminde 23,9 uger (28,1 uger)



Middelfart 25,0 uger (34,5 uger)



Faaborg-Midtfyn 25,8 uger (22,4 uger)



Nordfyns 25,9 uger (31,0 uger)



Assens 29,4 uger (25,5 uger)



Odense 29,4 uger (30,3 uger)



Svendborg 29,6 uger (29,1 uger)



Ærø 30,0 uger (27,4 uger)



Nyborg 33,8 uger (26,4 uger)



Langeland 37,4 uger (29,0 uger)



Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening

- Her viser Kerteminde vejen med gode resultater, som de øvrige fynske kommuner forhåbentlig kan stræbe efter at nå eller endda overgå. At få ledige hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet er til gavn for såvel den enkelte som for kommunens økonomi, påpeger hun.

Årsagen til Kertemindes placering som nummer ét på listen er, at jobcentret har formået at forkorte perioden, hvor er ledig er uden arbejde, med fire uger. I 2. kvartal 2016 gik der 28,1 uger, inden en ledig kom i job, hvor ventetiden et år senere i 2. kvartal 2017 var på 23,9 uger - cirka en måned mindre.

Endnu større forbedring tegner både Middelfart og Nordfyn sig for. Middelfart har på et år forkortet den tid, de arbejdsløse går uden job, med i snit 9,5 uger, mens Nordfyn ligger 5,1 uger bedre end året før.

Til gengæld er det gået den gale vej for Nyborg, hvor tiden en ledig går uden job er steget med 7,4 uger. Dermed er der ti ugers forskel på, hvor længe de ledige går uden job i de to nabokommuner.