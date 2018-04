Haarby: Han er kendt som manden, der bare rigtig gerne ville være kendt.

Komikeren Jens Bådsgård har optrådt flere gange på tv - blandt andet i Danmarks Radios Talent 2009. Her fik Jens Bådsgård at vide af dommer Hella Joof, at han overhovedet ingen humor havde. Og samme melding fik han, da Jens Bådsgård optrådte i TV2's underholdningsshow "Scenen er din".

Mangel på humor er normalt ikke det bedste skudsmål, en komiker kan få, når man nu gerne vil leve af at være sjov mand. Det har imidlertid ikke taget modet fra Jens Bådsgård, der har betegnet sig selv som Danmarks eneste suppe-steg-og-is-komiker og desuden markedsfører sig selv som "Danmarks grimmeste komiker".

Det navn skylder Jens Bådsgård komikeren Finn Nørbygaard tak for.

"Du er sgu så grim, at du godt kan bliver komiker, så se at komme i gang", fortalte Finn Nørbygaard for 25 år siden til Jens Bådsgård.

Han kalder sig glad og gerne for den eneste dansker, der er morgengrim året rundt.

Om der er hold i den påstand, kan publikum både få at se og høre, når Jens Bådsgård optræder på Haarby Kro torsdag den 17. maj. Her vil Jens Bådsgård levere et 60-minutters "One Man Comedy Show". Jens Bådsgård har udset sig den lokale vestfynske landevejskro som sit første stoppested på sin nye turné, som Jens Bådsgård forventer kommer til at bestå af 25 optrædener rundt om i landet.

Jens Bådsgård fortæller, at han helst ikke vil kaldes for stand up'er.

- Nogen har engang kaldt mig for en kloning mellem den jyske komiker Poul Erik Krogen og Niels Hausgaard. Jeg skriver alle mine tekster selv. Jeg er ikke den type, der stiller mig op og sviner folk til, siger Jens Bådsgård.

- Af en eller anden grund er mine shows mest populære på Fyn og på Sjælland, fortæller Jens Bådsgård.

61-årige Jens Bådsgård stammer fra Aalborg, men har boet i København i otte år, efter han i 2001 flyttede over til en kæreste, med hvem han i nogle år drev en restaurant i Liseleje med. Han har for en del år siden været ramt af en hjerneblødning og en blodprop, men har kæmpet sig tilbage på de skrå brædder.

I dag er han fynbo og bor i Strib sammen med sin kæreste.

Jens Bådsgård har optrådt i mange sammenhænge gennem årene - blandt andet ved Casper Christensens polterabend og sammen med Linie 3.

Den 17. maj serverer kromand Steen Laursen allerede fra klokken 17 en teateranretning med tre retter mad, og den samlede pris for spisning og show er sat til 229 kroner.