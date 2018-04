Ærøs borgmester, Ole Wej Petersen (S), går af som formand for Marstal Søfartsmuseum og bliver i stedet menigt medlem af bestyrelsen. Han fortæller, at konstitueringen af den nye bestyrelse ikke har været helt let.

Ærø: Man ikke både være borgmester og formand for Marstal Søfartsmuseum på samme tid.

Det mener Ole Wej Petersen, der derfor er trådt tilbage som formand for søfartsmuseet.

I de seneste uger har bestyrelsen derfor forsøgt at konstituere sig efter museets generalforsamling i marts, men det har ikke været nogen let øvelse, medgiver borgmesteren, der nu bliver menigt medlem af bestyrelsen.

- Marie Kreuter er blev valgt som formand og Christina Kjerulff som næstformand. Det har krævet noget overtalelse af få Marie til at overtage formandsposten. Hendes arbejde gør, at hun kan blive kaldt ud med meget kort varsel, og derfor har hun haft betænkeligheder ved at tage formandsposten. Men alt det skal vi nok finde ud af. Der går ikke noget af os andre, hvis vi i ny og næ bliver nødt til at aflyse et bestyrelsesmøde, fordi hun bliver kaldt på arbejde, siger Ole Wej Petersen, der, trods sit travle borgmesterjob har besluttet sig for at fortsætte som rundviser på museet.

Er der nogen særlig grund til, at I har valgt netop Marie Kreuter og Christina Kjerulff til formandsposterne?

- Vi må nok erkende, at vi efterhånden blevet en samling ældre herrer i søfartsmuseets bestyrelse, så det er da helt klart en fornyelse, at vi nu har fået nogle unge mennesker ind på formandsposterne, siger Ole Wej Petersen, der heller ikke lægger skjul på, at det er et plus, at de to nye formænd er kvinder.