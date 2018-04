Hasbro, der slås med Lego om at være verdens største legetøjsproducent, havde et horribelt første kvartal.

Det er ikke gået let hen over legetøjsproducenten Hasbro, at butiksmastodonten Toys'R'Us er gået konkurs.

Hasbro har mandag leveret regnskab for de første tre måneder af 2018, og det viser et dundrende underskud.

Hasbro tabte 112,5 millioner dollar, svarende til 681 millioner kroner, efter et pænt overskud i samme periode sidste år. Af regnskabet fremgår det, at Toys'R'Us' konkurs har kostet selskabet 61,4 millioner dollar - 372 millioner kroner.

- Vi arbejder på at lægge de kortsigtede forstyrrelser fra Toys'R'Us bag os. Vores globale kunder ser dette her som en mulighed i en vigtig kundekategori og udvikler sammen med os vækstplaner for vores brands, skriver administrerende direktør Brian Goldner i regnskabet.

Konkursen i Toys'R'Us har ramt Hasbro, der ikke har fået penge for leverancer til kæden. Samtidig kæmper Hasbro med, at kunderne nedbringer deres lagre.

Hasbro ejer en lang, lang række af kendte legetøjsbrands. Listen tæller børneværelsekendisser som Nerf, My Little Pony, Power Rangers og G.I. Joe.

På spilsiden ejer Hasbro mærker som Dungeons & Dragons, Risk, Magic-kort og Matador.

Det er dog gået voldsomt tilbage for næsten alle varekategorier med undtagelse af Dungeons & Dragons og Matador.

Omsætningen faldt i kvartalet til 716 millioner dollar - 4,3 milliarder kroner - fra 850 millioner dollar i samme periode sidste år.

- Hasbro-holdet har eksekveret ekstremt godt i et udfordrende kvartal. Hasbros brands har god resonans hos forbrugerne. Men som vi har diskuteret, så var det forventet, at første kvartal ville blive udfordrende, skriver Brian Goldner.

Ud over Toys'R'Us er hele legetøjsbranchen presset af, at kunderne i højere grad handler på nettet. Det presser priserne og producenter.

Det har sat sig i aktiekurserne. Hasbros aktier er faldet med over 20 procent fra toppen i år, mens Mattel, der blandet andet ejer Barbie, er faldet med små 30 procent.