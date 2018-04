SØSIDEN

I løbet af en god forårssæson dokker op til et dusin danske øfærger ind på Søby Værft - lige nu ligger der omkring en håndfuld

- Vi er jo Danmarks største færgehavn, lyder det smilende fra Roar Falkenberg.

Udsagnet fra direktøren på Søby Værft er ikke helt skudt forbi. Hen over et forår har værftet normalt mellem otte og tolv færger inde i dokkerne til rutinemæssigt eftersyn lejlighedsvis tilsat andre opgaver om bord.

- Vi er selvfølgelig tilfredse med, at rederier og kommuner fra det meste af det sydlige Danmark vælger os år efter år. Oveni glæder vi os så over, at vi har bygget mange af de færger, vi får ind, siger Roar Falkenberg.

Hen over weekenden kunne Søby Værft mønstre omkring en håndfuld færger langs kajer, i dokker eller på vej ud eller ind ad værfts-havnen.

I en af værftets dokker lå m/f Askø fra Bandholm-ruten. Den lille bilfærge blev bygget i Søby for 25 år siden. Efter et veloverstået, rutinemæssigt eftersyn, er den tilbage i drift nord for Lolland.

I en anden større dok ligger den 20 år gamle m/f Sejerøfærgen til eftersyn. Den blev ligesom Ærøs tvilling-færger på Svendborg-ruten bygget i Esbjerg sidst i 1990'erne.

Søndag ankom færgen Ulvsund fra overfarten Kalvehave-Lindholm i det sydsjællandske. Den er til rutinemæssigt eftersyn i et par uger - og fik i øvrigt strakt køl i Søby i 1986.

Tidligere i år har Søby Værft haft service-besøg af den Assens-byggede m/f Nekseløfærgen. Den sejler fra Kalundborg til Nekselø i Sejerø Bugt.

Også Ærø-værftets "egen" m/f Faaborg III fra trekant-ruten til Lyø og Avernakø har været forbi til rute-eftersyn.

På gæstelisten står desuden passagerfærgen med det spøjse navn Virus. Den forbinder Veterinærdirektoratets forsøgsø Lindholm med det sydsjællandske fastland.

I næste uge ankommer den Assens-byggede m/f Femøsund fra ruten Kragenæs-Femø til en omgang service. Ligesom m/f Askø tilhører den det kommunale rederi Lolland Færgefart.

Oveni alle færgerne til service i Søby kommer værftets to aktuelle nybygninger. Den ene er Ærøfærgernes batteri-Ellen, og den anden er hybrid-færgen Kanalen til overfarten Thyborøn-Agger. Færgen til sejlads tværs over den vestligste Limfjorden forventes leveret i løbet af forsommeren:

- Vi har også lidt problemer med batterierne til den. Vores tekniske chef er i Norge i dag for at klare af på det, siger Roar Falkenberg.