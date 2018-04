Mandag holdt dronning Margrethe audiens på Christiansborg Slot.

Følgende takkede for udnævnelsen til ridder af dannebrogsordenen: Direktør i Arbejdstilsynet, Søren Kryhlmand, 2300 København S, direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, 2100 København Ø, afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet, Maria Schack Vindum, 2300 København S, formand for bestyrelsen i A.P. Møller Mærsk A/S, Jim Hagemann Snabe, 2930 Klampenborg, skovrider i Vadehavet, Bent Rasmussen, 6510 Gram, overlæge i Forsvarets Lægekorps, Hæren, Claus Ol Hansen, 2750 Ballerup, kontorchef i Justitsministeriet, Henrik Vædele Hjort Elmquist, 2920 Charlottenlund, professor ved Københavns Universitet, lic.scient., John Renner Hansen, 2990 Nivå, kontorchef i Justitsministeriet, Mikkel Plannthin, 2100 København Ø.Følgende takkede for den kongelige belønningsmedalje med krone: Farmakonom på Skanderborg Apotek, Erika Lund Jørgensen, 8700 Horsens,kontorchef i Valdal Advokatfirma v/Advokat Niels E. Valdal, Ilona Elisabeth Henriksen, 3650 Ølstykke.For den kongelige belønningsmedalje takkede: Farmakonom på Kolding Løve Apotek, Jytte Madsen, 6000 Kolding, fhv. Clinical Trial Administrator i Novo Nordisk A/s, Nina Plaugmann, Linhamn, Sverige, registreret revisor i Revision Limfjord, Jette Willumsen, 7600 Struer,falckredder, Palle Sund Frederiksen, 5683 Haarby, fhv. bankrådgiver i Nordea Bank Danmark A/S, Søren Peder Villadsen, 8600 Silkeborg, sekretær i KFI Erhvervsdrivende Fond, Laila Inge Persson, 2630 Taastrup, fagkonsulent i Solina Denmark /SFK Food A/S, Peder Bjerregaard Jensen, 8660 Skanderborg, fhv. Supply Coordinator i Tvilum ApS, Leif Nordahl Hansen, 8600 Silkeborg, bankrådgiver i Nordea Danmark, Sonja Kjær Pedersen, 9530 Støvring, kasserer i Nordea, Janne Damgaard-Larsen, 4040 Jyllinge,fhv.økonomiassistent i LMO I/S, Inger Marie Koudal Pedersen, 8850 Bjerringbro, fhv. økonomiassistent på Jyllands-Posten, Lene Madsen, 8660 Skanderborg, indkøber i Linco Food Systems A/S, Bjørn Erik Ipsen, 8382 Hinnerup, fhv. formreparatør i Smurfit Kappa Danmark A/S, Villy Gaarde Jensen, 6040 Egtved, fhv. servicemontør i G4S Security Services A/S, John Dahl-Nielsen, 2740 Skovlunde, fhv. servicemontør i G4S Security Services A/S, Stig Fredslund, 2600 Glostrup, fhv. operatør i SP Medical A/S, Irene Bjørnlund Johansen, 4640 Fakse, fhv. produktionsmedarbejder i Concepta Skabe A/S, Jan Kurt Nielsen, 8732 Hovedgård, pakkerioperatør i Tulip Food Company, Poul Erik Isen Christensen, 7182 Bredsten, fhv. tobaksmedarbejder i Mac Baren Tobacco Company A/S, Glenn Solgaard Johansen, 5700 Svendborg, fhv. kartonnagearbejder i Smurfit Kappa Danmark A/S, Flemming Christensen Dam, 6051 Almind, fhv. kartonnagearbejder i Smurfit Kappa Danmark A/S, Kaj Jacobsen, 6000 Kolding, fhv. chauffør i Maskinpartner A/S, Keld Nicolajsen, 7200 Grindsted. Følgende takkede for fortjenstmedaljen i sølv: Trafikinspektør i DSB, Mads Frederik Fischer, 2670 Greve, lokomotivinstruktør i DSB, Stig Bang-Mortensen, 6270 Tønder, sygeplejerske på Odense Universitetshospital - Svendborg Sygehus, Jytte Skovlund Roed, 5700 Svendborg, børnehaveklasseleder på Bording Skole, Jytte Nørum, 7430 Ikast, sygeplejerske på Aalborg Universitetshospital, Hanne Gitte Laursen, 9280 Storvorde, sygeplejerske på Odense Universitetshospital - Svendborg Sygehus, Lene Lange, 5270 Odense N, fagkonsulent i SKAT, Kundeservice, Anette Fournaise, 6400 Sønderborg, specialist i Aalborg Kommune, Niels Thuesen, 9520 Skørping, specialist i Randers Kommune, Hanne Kristine Bonde Sminge, 8940 Randers SV, kontorfuldmægtig ved Retten i Odense, Vibeke Bagge Kruse, 5270 Odense N, UU-vejleder i UU Roskilde/Lejre, Kirsten Jensen, 4000 Roskilde, fhv. fuldmægtig i SKAT, IT og Data, Jørgen Valdemar Mølbak, 2970 Hørsholm, visitator i Holstebro Kommune, Lillian Vestergaard Filsø, 7500 Holstebro, 1. tandklinikassistent på Strib Skole, Alice Larsen, 5500 Middelfart, overlærer på Viby Skole, Helle Beyer, 8000 Aarhus C, overlærer på Hald Ege Skole, Bente Dorthea Tovgaard Egelund, 8800 Viborg, overlærer på Dansborgskolen, Hanne Juhl Sarup, 2650 Hvidovre, social- og sundhedsassistent på Aarhus Universitetshospital, Margit Blok Jørgensen, 8450 Hammel, sygehjælper på Slagelse Sygehus, Jytte Lisbeth Hansen, 4200 Slagelse, social- og sundhedsassistent på Sydvestjysk Sygehus, Jette Hagen Sørensen, 6705 Esbjerg Ø, bogbinderassistent i Brøndby Kommune, Joan Kit Vilhelmsen, 2660 Brøndby Strand, miljøtekniker i Miljøstyrelsen Sjælland, Jørgen Jeppesen, 4000 Roskilde, teknisk assistent i Vejdirektoratet, Flemming Christensen, 4990 Sakskøbing, gartner ved Kolding Kirkegård, Jakob Enrico Hillbrandt, 6600 Vejen, biblioteksassistent på Struer Bibliotek, Linda Nielsen, 7600 Struer, stationsbetjent i DSB, Bo Larsen, 2791 Dragør, tandklinikassistent i Gribskov Tandpleje, Vibeke Anne Olsen, 3200 Helsinge, social- og sundhedsassistent på Sydvestjysk Sygehus, Susanne Monberg, 6710 Esbjerg V, tandklinikassistent på Gedved Skoles Tandklinik, Lis Nielsen, 8740 Brændstrup, specialarbejder i Københavns Kommune, Karin Dalm Willumsen, 2860 Søborg, pædagogmedhjælper i Børnehuset Oceanet, Annette Henriksen, 2650 Hvidovre, dagplejer i Holstebro Kommune, Conny Bjerggaard Pedersen, 7500 Holstebro, dagplejer i Dragør Kommune, Susan Selvyn, 2791 Dragør, dagplejer i Afdeling for Dagtilbud, Lene Merete Pedersen, 4760 Vordingborg, renovationsarbejder i Odense Renovation A/S, John Rasmussen, 5000 Odense. Følgende takkede for udnævnelse: Politidirektør i Midt- og Vestsjællands Politi, Arne Vedsted Gram, 5800 Nyborg, kommandørkaptajn, Peter Augustinus Tranberg Jaszcak, 5883 Oure,dommer ved Retten i Holstebro, Per Kiel Lauritsen, 8800 Viborg. /ritzau/