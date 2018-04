Når der er æblefestival for femte gang i efteråret, så skal hele Østergade i Assens by inddrages. Ambitionen er at gøre som Kirsebærfestivalen i Kerteminde og Nordfyns Rosenfestival i Bogense og trække et par tusinde gæster til Assens by til en "store æbledag".

Assens: Der er længe til uge 41 og uge 42, hvor Æblefestivalen i Assens for femte gang i streg finder sted.

Hidtil har festivalen været spredt over flere adresser og sådan forbliver det også i år. Men der har ligesom manglet én stor komsammen en enkelt dag - et samlende arrangement som kan trække masser af mennesker.

Formand for Æblefestivalen, Else Marie Kristensen, fortæller, man nu vil skabe den komsammen i Assens by lørdag 13. oktober. Æblefestivalen har derfor indgået et samarbejde med Assens Handelsstandsforening, så man kan få lavet et stort byarrangement i hele Østergade.

Æblefestivalen Den første Æblefestival i Assens Kommune foregik 12.-14. oktober 2014.



Æblefestivalen beskriver Fyn som hele Danmarks have, hvor æbletræerne har blomstret i århundreder. Det kendte Ingrid Marie-æble blev opdaget i 1910 i en have i Gl. Høed ved Ebberup.Æblefestivalen i Assens Kommune er til for alle i uge 41 og uge 42 - og altså for femte gang i år.Else Marie Kristensen fra Magtenbølle er formand for Æblefestival Assens Kommune, som foreningen bag hedder.

- Vi skal have lavet et fyrtårn for Æblefestivalen i Assens by, som skal være et større, samlende arrangement. Det er vi gået sammen med handelsstandsforeningen om at lave, fortæller hun.

Ambitionen er, der kommer et par tusinde gæster til Assens by, siger Else Marie Kristensen.

- Vi tænker, der skal ske alverdens ting i forhold til æbler den dag, nævner hun.