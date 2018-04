Ryslinge/Gislev/Årslev: Der har været indbrudstyve på spil i flere byer i Faaborg-Midtfyn Kommune.

I Årslev har ubudne gæster sluppet afsted med en stor fangst fra en villa på Carl Nielsensvej.

Mellem fredag den 20. april klokken 18 og søndag den 22. april klokken 19.20 har ukendte gerningsmænd brudt et vindue op og fået adgang til huset. Her har de stjålet to PH 2/1 loftpendel, en PH standerlampe, en PH bordlampe, en PH gulvlysestage, fire 7'er stole af Arne Jacobsen i sort læder, diverse smykker, en bærbar af et ukendt mærke, en brobizz og en ekstern harddisk.

I Gislev har der også været indbrudstyve på spil. Her er det gået udover en privat ejendom på Rolighedsvej i tidsrummet fredag den 20. april klokken 07.20 og søndag den 22. april klokken 12.30.

Et vinde ind til soveværelset er blevet brudt op. Tyven(e) er sluppet afsted med blandt andet sølvtøj og guldure.

Det blev til et mislykket forsøg for en indbrudstyv i Ryslinge.

I en privat bolig på Hybenvænget er der blevet brudt et vindue op mellem torsdag den 19. april klokken 10 og lørdag den 21. april klokken 07.40.

Men gerningsmanden slap ikke afsted med noget derfra.