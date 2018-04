Aarup: Ejeren af et grundareal på Eventyrbakken/Dragebakken i Aarup har fået lov til at opføre 15 mindre boliger som såkaldt tæt lavt byggeri i stedet for at sælge grundene til seks parcelhuse, som lokalplanen lægger op til.

Ønsket bakkes op af Aarup Lokalråd og kræver en revision af lokalplanen, før byggeriet kan sættes i gang.

Der er allerede lavet et projekt for byggeriet for fem gange tre boliger på tilsammen 1200 kvadratmeter. Miljø-, Teknik- og Planudvalget har dog et ønske om ændringer i udførelsen.

- Man må gerne være lidt kreative med hensyn til udførelsen. Der er tale om fem ens længehuse, vi ser gerne lidt mere fantasi i udformningen, siger udvalgsformand Dan Gørtz (V).

Projektudvikleren skal selv bidrage økonomisk til den nødvendige revision af lokalplanen.

Normalt skal lokalplaner omkring byrådet. For at fremskynde denne sag lægges der imidlertid op til, at den delegeres til Miljø, Teknik og Plan. Det skal byrådet dog sige god for først.