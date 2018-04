Avisen til de fynboer, der ryddede op efter skov- og strandsvin: Tak!

Til de hundredvis af fynboer, der søndag brugte tid og kræfter på at fjerne skrald fra naturen i samarbejde med bl.a. Danmarks Naturfredningsforening: Tak. Det var virkelig pænt af jer at gøre Fyn til et smukkere sted.Til de hundredvis eller måske tusindvis af fynboer, der har opført sig som et skov-, strand- eller parksvin i det år, der er gået, siden naturfredningsforeningen senest arrangerede oprydninger i den fynske natur: Øv! Det er virkelig ikke pænt af jer at svine vores fælles ø til.Det er ellers meget enkelt: Du skal rydde op efter dig selv, når du tager på tur. Hver gang. Længere er den ikke. Hvis du er gammel nok til at drikke en dåseøl, er du også gammel nok til at aflevere den tomme dåse til genbrug. Hvis du kan bære din quatro stagioni ned i parken, er du også stærk nok til at smide den tomme pizzabakke i nærmeste skraldespand. Hvis du er stor nok til at tænde en éngangsgrill, er du også voksen nok til at tage den brugte éngangsgrill med hjem.

“ Det er et fælles ansvar at holde vores egne byer og naturområder rene. Det er dig og mig og os, der skal sørge for at få vores eget affald afleveret i en skraldespand.

Desværre er det ikke alle fynboer, der kan finde ud af det. De frivillige i Nørre Aaby, Åsum, Hillerslev og andre fine fynske steder fandt øldåser, pizzaæsker, vodkaflasker, plasticposer, knuste glas, bilsæder, ja, sågar en lygtepæl i en sø ... den store skraldeindsamling bragte bogstavelig talt tonsvis af affald for en dag. Affald, som andre fynboer har henkastet. Affald, som nu er blevet sorteret og afleveret i en container på en genbrugsplads.Det er godt, ædelt og nobelt, at nogle fynboer vil bruge timer en solbeskinnet søndag på at rydde op efter andre. Det er godt, fordi det gør en synlig forskel på svineriet i naturen, og fordi det styrker sammenholdet i lokalområdet. Når man mødes uden for hækkene og neden for lejlighederne for at rydde op sammen, får man et tættere forhold til det sted, man bor, og til de mennesker, man bor iblandt.Det er omvendt sørgeligt, ansvarsløst og skamløst, at andre fynboer sviner vores ø til - og endda med store konsekvenser: Kommunerne bruger hvert år store summer på at rydde op på strande, i skove, på rastepladser og i parker, og i f.eks. Munke Mose i Odense har svineriet ført til en voksende rotteplage, som indtil videre har kostet skatteborgerne tæt på en halv million kroner at få bugt med.

Man kan selvfølgelig alligevel altid skyde ansvaret på kommunen, for det er altid det nemmeste: Kommunen bør stille flere skraldespande op. Kommunen bør sørge for gratis affaldssække. Kommunen bør ansætte folk til at minde parksvinene om, at de ikke må svine.Men helt ærligt: Det er et fælles ansvar at holde vores egne byer og naturområder rene. Det er dig og mig og os, der skal sørge for at få vores eget affald afleveret i en skraldespand. Både grillen og dåserne og plasticposerne og flaskerne. Alt, hvad vi slæber ud, kan vi naturligvis tage med hjem igen. Hjem til vores egen skraldespand.Derfor: Tak til de hundreder. Og øv til de tusinder.