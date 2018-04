Baggrund

Nordvestfyn: Mandag blev et stort møde med 19 kommunale ledere indenfor skoleområdet i Middelfart Kommune aflyst med kort varsel.

Beslutningen blev taget af dagtilbuds- og skolechef Grete Berggren, efter at der endnu engang ikke var kommet en afklaring på overenskomstforhandlingerne. Næste møde er berammet til næste mandag. Således er der hele tiden brug for at tage bestik af den truende tumult.

At Middelfart Gymnasium & HF ikke vil blive inddraget i strejken, idet gymnasielærernes fagforening har udpeget tre andre fynske institutioner. I tilfælde af lockout vil det også ramme personalet på det lokale gymnasium.



At Middelfart Produktionsskole vil blive omfattet af konflikten.



BUPL har på landsplan udtaget 12 pædagogiske arbejdspladser, hvor strejken kommer til at gælde alle medlemmer. Ingen arbejdspladser ligger i Middelfart Kommune. En lockout vil også ramme lokale arbejdspladser.



Dansk Sygeplejeråd og Lægeforeningen har udpeget en række sygehuse til strejke. På Sygehus Lillebælt i Middelfart kan det gå udover følgende afdelinger, hvor sygeplejersker er udtaget:



Da risikoen for strejke og lockout opstod, begyndte Grete Berggren med stort set at rydde sin kalender for aftaler i flere dage. Vigtigst var at bruge tid og kræfter på at få megen kontrol som muligt over situationen. Det arbejde er sket i tæt og konstruktivt samspil med de faglige organisationer Danmarks Lærerforening og BUPL, fortæller Grete Berggren.

- Hvis man kan bruge ordet god, har har det været en god proces, hvor vi er blevet så opmærksomme på vores beredskab, men det har været et kæmpe arbejde og er det stadig. Overordnet set skal vi i størst muligt omfang sørge for at minimere de mulige konsekvenser, siger hun og nævner nogle af de spørgsmål, hun og kommunale ledere forsøger at finde fyldestgørende svar på.

- Hvordan skal vi sende information ud til forældrene? Hvordan skal vi forholde os til medarbejdere, der skal på arbejde? Og hvordan skal vi forholde os til dem, der ikke skal? Hvordan skal vi gøre, så der ikke kommer en stemning af dem mod os os.