Hvis aktionærerne ikke havde tegnet sig for alle udbudte aktier, havde Sydbank garanteret, at den ville aftage den resterende part. Det blev der så ikke brug for.

- Vi glæder os over, at både vores nuværende aktionærer og nye investorer virkelig vil os. Vi er både glade og stolte over, at vi nu er i mål med emissionen.

Den planlagte aktieemission kunne erklæres for afsluttet mandag, og det giver et nettoprovenu på 437 millioner kroner til det sjællandsk-fynske pengeinstitut, og det hilser den adm. direktør Lars Petersson med tilfredshed. Han siger:

Lars Petersson tager den vellykkede aktieemission som tegn på, at pengeinstituttet har et godt fundament, og at der er god, lokal opbakning til den, som er fordelt med 15 filialer på Fyn og 49 på Sjælland.

Han forklarer, at aktieemissionen er gennemført for dels at indfri gæld, der betyder en årlige rentebesparelse på ca. 30 mio. kr., dels for at give banken mulighed for at indfase de nye såkaldte NEP-krav i ét hug og dels for at have tilstrækkelig kapital til at realisere bankens fortsatte vækstplaner.

Sparekassen Sjælland-Fyn står stærkt efter 2017, hvor resultatet før skat er steget med 20 procent. Sparekassen Sjælland-Fyn har i det foregående år haft en stigning i kundetilgangen på knap fem procent og har derfor nu en kundekreds på over 156.000.

- Jeg forvener, den udvikling vil fortsætte de kommende år. Udvidelsen af kapitalen sker derfor også som et led i at understøtte Sparekassen Sjælland-Fyns strategi om at bevare og udbygge konkurrenceevnen, tilføjer direktøren.