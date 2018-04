Faaborg: Foreningsskibet "Haabet" i Faaborg sejlere videre på bølger af succes og offervilje fra lokalsamfundet. Senest har fimaet Dansk Sprinkler Teknik reddet galeasen ud af en brandsikkerhedsmæssig kattepine, da montør Michael Miller mandag lige kom forbi med et sprinkleranlæg under armen.

- Søfartsstyrelsen kræver brandsikring i form af sprinkleranlæg, når man vil sejle med passagerer, som vi jo blandt andet vil, fortæller Kurt Kniep, næstformand i "Træskibsforeningen Faaborg", der ejer og restaurerer "Haabet".

Det var ham, der rettede en forsigtig forespørgsel til Dansk Sprinkler Teknik, som ligger i Odense - og har gode forbindelser til Faaborg. Blandt andet er servicechef Michael Peter Hansen og installationschef Klaus Rasmussen medejere af firmaet.

- Jeg fik da også et tilbud, der sikkert ikke var urimeligt, men alligevel noget højere, end jeg følte, vi havde råd til, så jeg kontaktede projektleder Kim Olsen hos Dansk Sprinkler Teknik for at bede om hjælp til tekniske specifikationer på nogle dyser, som vi skulle oplyse Søfartstyrelsen om. Så overraskede han mig: "Vi har lige snakket om jeres skib på vores morgenmøde, og besluttet, at vi kommer med et sprinkleranlæg til jer kvit og frit." Det er en helt fantastisk gestus, som vi er meget taknemmelige for, siger Kurt Kniep.

I det hele taget har hjælpsomheden nærmest stået i kø ved lejderen til "Haabet".

- For to år siden havde vi ikke en bøjet femøre, men da vi fik mulighed for at købe skibet, rejste vi på ingen tid 80.000 kr. Kommunen var straks med til at støtte projektet med 150.000 kr. Det kom også 150.000 fra EUs LAG-midler. Siden har vi mødte velvilje fra sponsorer og fonde, og Skibsbevaringfonden har givet og et lån ialt på 460.000 kr. Det er rente- og afdragsfrit og betyder blot, at de har en slags pant i skibet, forklarer Kurt Kniep.

Han er et af de 130 medlemmer, der har købt anpart i foreningen, og så er han en del af en inderkreds på otte til 12 personer, med hænderne skruet rigtigt på, som arbejder på "Haabet" et par gange om ugen.