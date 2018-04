En biljagt gennem Middelfart mandag stoppede først, da en 38-årig bilist kørte ind i en busk ved Buggesgade og Kongebrovej i den gamle bydel.

Klokken 09.10 fik politiet et tip om, at manden, som ikke har kørekort, var på vej fra Teglgårdsparken i en bil, han havde stjålet fra sin kæreste. Det fortæller vagtchef Hans Jørgen Larsen.

Via registreringsnummeret opdagede politiet bilen og satte efter manden, som ikke havde i sinde at stoppe. Herefter blev der sat flere patruljer ind i jagten på biltyven.

- Der blev kørt stærkt med udrykning gennem byen i omkring fem minutter, fortæller vagtchefen.

Den 38-årige blev anholdt og sigtet for at køre uden kørekort. Han blev desuden sigtet for at have stjålet bilen og desuden for mindre overtrædelser af færdselsloven.