Kloden rundt

Schweiz: Politiet i Schweiz har fanget en fartbølle, der i ordets bogstaveligste forstand fløj igennem gaderne i byen Köniz nær Bern. Det lokale politi siger ifølge nyhedsbureauet dpa, at et fartkamera, der ellers sigter på at registrere biler, som kører for hurtigt, har registreret en and, der kom flyvende forbi kameraet, som så har taget et foto. Anden raser afsted med 52 kilometer i timen i en zone, hvor hastighedsbegrænsningen er 30 kilometer i timen. Kort efter er kameraet igen blevet udløst af en and, der flyver for hurtigt. En politimand siger, at ordensmagten endnu ikke har opklaret, om det er den samme and, der står bag begge forseelser. (ritzau)