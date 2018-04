- Foreningerne og skolerne går jo på ferie hen over sommeren, og først bagefter begynder der at komme gang i tingene igen, lyder det fra centerlederen.- Det bliver dejligt, når det hele står klart - man skal jo ligesom se det som en samlet pakke, hvor tingene fungerer bedst, når alt er på plads.

- Håndværkerne arbejder stadig på at gøre to omklædningsrum og det nye indgangsparti færdig, men det er de snart færdige med. Indvielsen vil dog først finde sted efter sommerferien, siger han.Det skyldes, at der alligevel ikke rigtig er nogle aktiviteter i fritidscenteret sommeren over.

Glamsbjerg: Om fjorten dage til tre uger er håndværkerne færdige med at bygge Glamsbjerg Fritidscenter om, men der kommer alligevel til at gå en rum tid, inden de nye lokaler indvies. Det fortæller centerleder Dennis Christensen.

Projektet har et samlet budget på 14 millioner kroner, hvoraf Assens Kommune har bidraget med de 4,8 millioner.

For de penge får kommunens borgere en 1100 kvadratmeter stor udbygning, hvor en god portion af kvadratmetrene går til en ny "halv" hal, en multisal, et opholdstorv og to nye omklædningsrum. Samtidig bliver der også etableret et nyt indgangsparti, hvor der tidligere var indgang.- Indgangen bliver samlet, så kan man gå derfra videre til de to haller, friluftsbadet og fitness.

Nu er det sådan, at hvis der er nogle, der laver noget i hallen, så bliver de lidt forstyrret af dem, der kommer ind og skal bruge andre dele, siger Dennis Christensen.

Når håndværkerne tager videre fra Glamsbjerg Fritidscenter om en lille måned, er centeret det sidste i en lang række af haller og fritidscentre, som er blevet bygget, udbygget og renoveret siden 2011.

Med en halstrategi i hånden besluttede politikerne sig for ca. ti år siden for at modernisere kommunens haller. Udover Glamsbjerg har der også været håndværkere forbi Arena Assens, Vissenbjerg Idræts- og Kulturcenter, Fyrtårn Tommerup, Aarup Fritidscenter og Haarby-Hallerne.