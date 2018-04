Konfirmation

Festerne har altid være dyre. Jeg husker, hvordan folk byggede om og købte nye møbler for at være klar til festen. Sognepræst Kirsten H. Nielsen, Hannerup Kirke

- Det er de. Altså, der er jo altid en fare for at blive snydt. Det tror jeg ikke, at vi bliver. Men hvis vi bliver snydt, så gør vi det med åben pande, siger Elin Skov.

- Det er ikke noget stort beløb, og man kunne da ønske sig at give mere. Men man kan faktisk lave mad til ganske mange mennesker for 1.500 kroner, hvis man laver det selv, siger Elin Skoven.

- Behovet er der. Nogle familier har svært ved at få pengene til at række, siger Elin Skoven.

Fredericia: - Dårlig økonomi må ikke få nogen til at fravælge konfirmationen. Derfor er vi begyndt at udbetale konfirmationshjælp, siger Elin Skoven.

Også hos Hannerup Kirke oplever man, at behovet for konfirmationshjælp er kommet for at blive.

- Lige i år har vi ikke udbetalt konfirmationshjælp. Men vi kender tendensen og har gjort det i nogle år. Men det er slet ikke på niveau med julehjælp, forklarer præst Kirsten Højstrup Nielsen.

Også i Hannerup stammer pengene fra kontoen til menighedspleje. Beløbene udbetales anonymt, og kirken oplyser aldrig modtagernes identitet.

- Om modtagerne selv fortæller andre om bidraget, bestemmer de selv. Men vi siger det ikke til nogen, siger Kirsten Højstrup Nielsen, der klart kan se en tendens til, at flere får brug for en økonomisk håndsrækning.

Skyldes den tendens, at konfirmationsfesterne er blevet overdrevent dyre?

- Nej, festerne har altid været dyre. Jeg har været præst i snart 30 år, og jeg kan huske, at folk dengang købte nye møbler og ligefrem renoverede hele hjemmet for, at det skulle være fint til festen. Så konfirmationer har altid været dyre. Nu om stunder har mange lyst til at blive hentet i en hestevogn eller en lækker bil - og det koster måske lidt. Men der har altid været tendens til, at festen var dyr, siger Kirsten Højstrup Nielsen.