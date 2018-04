Konfirmation

Fredericia: - Jeg er sådan cirka tilfreds, siger Helle og smager forsigtigt på ordene.

Helle er blevet konfirmeret med en økonomisk håndsrækning i form af et tilskud fra sin kirke. Pengene gik til at holde et mindre selskab på et lokalt spisested, hvor den nærmeste familie og en rigtig god veninde var med.

- Det er lidt pinligt at have brug for hjælp. Men jeg er glad for, at min mor søgte. Ellers havde der måske ikke været råd til festen, siger Helle.

For hende var det vigtigt at holde en komsammen i anledning og hendes konfirmation. Så da håndsrækningen kom i form af konfirmationshjælp fra kirkens menighedsplejekasse, var det en kærkommen hilsen.

- Jeg havde jo glædet mig lidt, siger Helle.