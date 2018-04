Middelfart: Et år - mere nåede det ikke at blive til for Jesper Glesner-Andersen som vinmand på hjørnet af Brovejen og Hessgade i Middelfart. Et samlet underskud i 2017 på 413.000 kroner var mere, end økonomien kunne bære, og han valgte derfor i sidste uge at tvangsopløse sit anpartsselskab og lukke butikken i Middelfart.

Det skete to måneder efter, han lukkede sin butik i Vejle.

- Jeg havde et katastrofalt efterår i Vejle, hvor omsætningen faldt med 30 procent på grund af en mindre ombygning i det center, hvor vi lå. Kunne vi tabe 30 procent, kunne vi også vinde 30 procent, troede jeg, men det skete ikke, og jeg skulle have lukket i Vejle noget før, forklarer Jesper Glesner-Andreasen, der åbnede i Vejle i 2015 og i februar 2017 i Middelfart og desuden havde en drøm om en tredje butik i Trekantområdet.

- Omsætningen i Middelfart er vokset støt hele tiden, dog ikke så meget, at det har kunnet opveje tabet i Vejle. Og det ville tage mig de to næste år på Brovejen at hente det tabte i Vejle, og det var min økonomi ikke stærk nok til, hvorfor jeg valgte at kaste håndklædet, fortæller den tjeneruddannede Jesper Glesner-Andreasen, der nu skal ud at finde sig et job som lønmodtager.

- Jeg sigter efter vin- og restaurationsbranchen og har allerede været til den første samtale, lyder det fra en optimistisk vinmand, der dog ikke har det godt med den konkurs, der venter hans selskab, fordi han ikke har været i stand til at betale feriepenge til de ansatte.

- Lige nu har jeg det ad helvede til, for jeg har svigtet både mine kunder, leverandører og ansatte, siger Jesper Glesner-Andreasen.