Kloden rundt

USA: En kvinde fra Colorado er blevet afkrævet 500 dollar i bøde for at bringe et æble med ind i USA, rapporterer tv-stationen ABC. Det svarer til 3000 kroner. Ved indrejse til USA skal man over for toldvæsnet meddele, om man har madvarer, herunder frugt, med sig. Kvinden fik æblet på flyrejsen fra Paris med selskabet Delta Airlines af en stewardesse. Kvinden, Crystal Tadlock, lagde det i sin taske for at spise det senere, men det blev så opdaget i tolden - stadig indpakket i papir fra Delta Airlines. - Tolderen spurgte, om min rejse i Frankrig havde været dyr, og jeg sagde "ja", siger kvinden til Fox 31-tv. - Så sagde han, at den nu bliver meget dyrere, fordi jeg giver dig en bøde på 500 dollar, fortæller hun videre. En repræsentant for Delta Airlines siger til Washington Post, at æbler deles ud, fordi passagererne skal spise dem om bord. (ritzau)