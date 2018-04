I 2018 kommer der til at være et merforbrug på 16,3 millioner kroner på handicap- og psykiatriområdet i Kerteminde Kommune. Forslag til, hvor disse penge kan spares, er nu sendt i høring frem til den 30. april.

- For fremtiden vil hjemmevejlederne skulle møde ind på et af de fire støttecentre i kommunen. I forslaget ligger der også, at de fremadrettet skal køre i distrikter og ikke i hele kommunen, som det er nu, forklarer hun og tilføjer, at det vil betyde, at det vil være muligt at effektivisere tiden på landevejene, og der bliver noget mere pædagogisk personale i støttecentrene, hvor borgerne er.

- Tidligere har hjemmevejlederne ikke skulle møde ind et sted. De kørte ud hjemmefra ud til borgerne og er kørt rundt i hele kommunen, fortæller Britt Pedersen (S), der er formand for Ældre - og Handicapudvalget.

Et af de steder, hvor der kan spares lige godt fire millioner, er på strukturen for hjemmevejledere.

På Ældre, Handicap - og Psykiatriudvalget seneste udvalgsmøde måtte udvalget forholde sig til, at budgettet på handicap og psykiatri-området viser, at regnskab 2018 forventes at afvige fra det korrigerede budget med et merforbrug på 16.3 milioner kroner.

Ledsagerordningerne skal også eftertjekkes.

- Mange af vores borgere har ledsagerordninger i forvejen. Vi kigger nu på, om vi kan optimere dem lidt. Det er nogle små besparelser. Det er et par 100.000 kroner, der ligger det første år og 400.000 kroner det næste år. Det er både i forhold til støttecentrene og til borgere i eget hjem.

Åbne - og lukketider for Paletten i Munkebo er også på tale. Her er der tale om, at der blandt andet vil ryge et par timer om fredagen, hvor åbningstiden tidligere hed fra 9 til 15, skal den fremtidige åbningstid lyde på klokken 9 til 13.

I handleplanen, som nu er sendt i høring, var det også på tale, at Møtrikken i Langeskov helt skulle lukkes.

- Men det er et tilbud, som vi rigtig gerne vil bevare til de svage borgere, så de kan blive i lokalområdet. Vi lægger vægt på, at vores psykisk sårbare borgere har mulighed for at møde ind, når de har brug for det, pointerer Britt Pedersen og fortæller, at forslaget nu er blevet, at Møtrikken får én lukkedag.

Et sted, hvor der også vil være muligt at nedbringe nogle af kommunens driftsudgifter, er på rengøring og madordninger til borgere på bosteder og støttecentre.

- Endnu ligger der ikke nogen pengebeløb på, hvad der kan hentes her. Der vil nu blive sat et analysearbejde i gang på hele handicapområdet - både på bostederne og støttecentrene, siger udvalgsformanden.