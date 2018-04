Nordfyn: Et nyt forslag fra et udvalg under Erhvervsministeriet lægger op til, at den lokale erhvervsfremme centraliseres i fem store erhvervshuse rundt i hele landet.

Det har nu fået NEET til at sende en skrivelse til borgmesteren og kommunaldirektøren i Nordfyns Kommune, da organisationen frygter for, at det vil gå ud over den gode vækst i erhvervslivet på Nordfyn.

Jimmy Rasmussen, formand i NEET og direktør i Poul Rasmussen A/S: - Problemet er jo, at afstandene bliver større. Man kan jo ikke forvente, at folk, der sidder i et erhvervshus i Kolding, kender en virksomhed på Nordfyn. Så der bliver i hvert fald lagt op til, at det er virksomhederne, som skal søge dem, fremfor at der er noget opsøgende ude i marken.

- Det, kan jeg ikke rigtig se, kan fungere på samme måde som nu, hvor NEET kender stort set alle virksomheder. Min generelle holdning er, at der ikke er ret meget, som bliver stærkere af at blive centraliseret.

Men kan du se en fordel i at forenkle erhvervsfremmesystemet?

- Det er fuldstændig forståeligt, at de vil lave en forenkling af systemet. For lige nu er det placeret mange steder af mange aktører på alle mulige niveauer. Det giver god mening, at den lokale erhvervsindsats har et sted, hvor folk kan henvises til for at få specialist-viden. Men jeg synes ikke, at det giver god mening at nedlægge den lokale erhvervsfremme.

Per Olesen, direktør i NEET: - En altafgørende styrke er netop, at vi er lokale, da vi er tæt på det lokale erhvervsliv. Vi begår os i området - selvom vi ikke alle bor her - og på den måde har vi hele tiden fingeren på pulsen, og det er brugbart, når du hvert år besøger over 250 virksomheder på Nordfyn. Hvis der kommer et hovedkontor i Esbjerg, så kommer det ikke til at ske, og det vil også gå ud over den vækst i erhvervslivet på Nordfyn, som vi i øjeblikket ser på med stor glæde.

Morten Andersen (V), borgmester i Nordfyns Kommune: - Jeg er meget enig med skrivelsens indhold. Når Task Force Erhverv, Per Olesen fra NEET og jeg selv tager rundt på virksomhedsbesøg på Nordfyn, så fortæller de, at nærheden til kommunen og NEET er meget vigtig for dem i deres hverdag. Hvis der nu er ting, som måske ikke fungerer, så kan vi hurtigt hjælpe dem med at få det til at fungere. Det er i bund og grund nok også det, der afgør, om en virksomhed vælger at slå sig ned i vores kommune.

- Jeg har stort set lige modtaget (i går, red.) en skrivelse fra KL's formand Jacob Bundsgaard, som slår til lyd for, at den del af rapporten fra Forenklingsudvalget, som vi har fokus på her, den bør man ikke røre ved. For år tilbage var vi i kommunalbestyrelsen enige om, at det skulle være let at drive virksomhed - Task Force Erhverv blev blandt andet nedsat som den ene indgang fra erhvervslivet til kommunen. Og så har vi også etableret NEET, som blandt andet også skal gøre det lettere at være virksomhed i kommunen. Den indsats, som vi har i dag, den fungerer, og derfor skal Folketinget naturligvis passe på med at slå det i stykker.