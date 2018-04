På Morud Kunstdage den første weekend i maj kan alle besøgende sætte deres præg på et fællesbillede. Eller de kan nøjes med at kigge på andre kunstneres værker og lytte til musik.

Morud: Når der i weekenden den 4.-6. maj er kunstdage i Morud, får alle besøgende i løbet af søndagen mulighed for at afprøve deres kunstneriske evner på et fællesbillede, der skal hænges op ved Langesø Vaffelhus. Her vil multikunstneren Peter Wichmann fra klokken 11 til 17 være klar med gode råd til de potentielle kunstnere.

Morud Kunstdage åbner fredag aften, 4. maj med Krabbes Visevershus i Gl. Morudgård fra klokken 18 til 19, og her er der munterhedsgaranti, lover arrangørerne.

Også lørdag aften er der koncert. Det foregår i Langesø Skovkapel, hvor den nordiske kvartet Heidrun Petersen, Færøerne, Mads Haugsted Hansen, Danmark, Daniel Eklund, Sverige og Viola Lea Emilie Brøndal, Danmark spiller strygerkvartetter af Mozart, Beethoven og Ravel. Efter koncerten kan man gå en tur med fakler langs søen.

Hele weekenden vil der være masser af kunst at se på for de besøgende. 10 kunstnere har dekoreret billeder på væggene og udstiller kunstværker i Den Gamle Smedje, Laurbærhuset, Gl. Morudgård og i Køreladen.

Malerier på væggene er udført af Birte Lauvring, Sonja Kristensen, Gitte Krabbe, Berit Pedersen og Karin A. Høj. Og også værker af papirkunstner Birte-Helene Gairy og tekstilkunstner Alice Frost kan ses på væggene.

I Køreladen udstiller Birthe Holst smykker, Allan Bo viser sin trækunst i Laurbærhuset, mens pottemager Lone Volder Johnsen holder til i Den Gamle Smedje.