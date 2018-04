Hvad er Wagners "Ringen" for en opera?

- Det er lidt mere end en almindelig opera. Da Wagners "Ringen" blev skrevet midt i 1800-tallet, var det noget, ingen havde forestillet sig kunne lade sig gøre. Det er en vision, der var så vild på det tidspunkt, og et værk, Wagner arbejdede på i 35 år.

- Alene at udtænke historien kræver noget. Først skriver han den opera, som det hele slutter med, og så arbejder han sig baglæns. Han laver lige en opera til og lige en til, og når han har lavet tre, så laver han lige et lille kortspil på kun to en halv time, Rhinguldet, som det hele begynder med. Det er bare en lille smagsprøve, der begynder med jordens skabelse. Jorden går under 15 timer senere, når det hele er slut.

- Når man så har tabt underkæben over det, kan man begynde at tabe den over hans musikalske idéer. Selvom jeg har hørt musikken uendeligt mange gange og været helt nede i partituret, bliver jeg stadig ved med at opdage nye detaljer, som jeg ikke har lagt mærke til før. Det er ret enestående.

Hvad kræver det at opføre "Ringen"?

- For et operahus, der laver Wagners "Ringen", er det den største opgave i det normal repertoire. Der er ting, der er større, men hvis man har lavet "Ringen", har man fået det blå stempel.

- Man må sige, at Odense Symfoniorkester virkelig har sat sig på det internationale Richard Wagner-landkort med noget, som er en kæmpe udfordring. At gøre det så koncentreret som Odense Symfoniorkester skal gøre nu, kræver mange ressourcer og et kæmpe overblik både fra dirigent og instruktør. Men også fra musikerne, for det er sindssygt udmattende for mange instrumentgrupper at spille.

Hvilken betydning kan opsætningen få for Odense Symfoniorkester og Odense?

- At bruge en scenisk løsning af et operaværk som symfoniorkester er ret usædvanligt. Der tror jeg måske, at det at opføre "Ringen" i Odeon kan betyde, at man tager fat i andre dele af operarepertoireret. Hvorfor ikke tænke som et operaorkester også? Ikke kun som et symfoniorkester, der spiller Beethoven og Brahms. At begynde med den største opgave i hele operalitteraturen gør, at the sky is the limit, hvis der kommer hul på bylden. Så kan Odense Symfoniorkester spille resten af repertoireret uden problemer.