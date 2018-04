Bogense: Bogenseløbet er lørdag d. 9. juni endnu engang klar med masser af løb og tilhørende underholdning. Og allerede nu er arrangementet ved at blive stablet på benene.

- Forberedelserne til Bogenseløbet er i fuld gang. Ikke bare for dem med løbesko på, men også for Bogense Gymnastikforening, der som sædvanlig sætter det meste af foreningen i sving for at medvirke til en dejlig dag for både løbere og publikum, fortæller løbeinstruktør Birgit Mortensen, som selv løber foran på både veje og stier og i løbsforberedelserne.

Bogenseløbet genererer hvert år et overskud til glæde for Bogense Gymnastikforenings gymnaster og løbere. Mange familier og firmaer har med tiden gjort det til en tradition at deltage.

- Bogenseløbet er et tidssvarende løb med alt, hvad det indebærer af elektronisk tidtagning (engangschips), flotte præmier, spurtpræmier og lodtrækningspræmier, forklarer Birgit Mortensen, som fremhæver de smukke ruter på 5 eller 10 km, der er DAF-opmålt og godt afmærket. 10-km løberne får en fantastisk udsigt over vandet og Gyldensteen Strand og 5-km løberne kommer omkring golfbanen og igennem den grønne skov.

Bogense GF er i målområdet på torvet klar med leg og underholdning for de mindste, Kim Johansen sørger for inciterende musikrytmer ude på ruten og på torvet bliver stemningen som altid i top med musik, grill og drikkevarer.

- Med andre ord er der lagt op til en rigtig hyggelig dag for både løbere og tilskuer ved Bogenseløbet, slutter Birgit Mortensen, som opfordrer til allerede nu at melde sig til løbet online på bogenselobet.dk.