Peter Madsens advokat erkender, at hendes klient har begået fejl og handlet "fuldstændig irrationelt".

Forsvarer Betina Hald Engmark kalder ubådssagen for en gyserhistorie uden håndfaste beviser.

I sin procedure i Københavns Byret beder hun retten om at frifinde ubådskaptajn Peter Madsen for anklagerne om drab og seksuel mishandling.

- Det er en fin historie, som anklagemyndigheden har præsenteret. Man kan kalde det en gyserhistorie. Men det er en historie, der er blottet for facts og beviser, siger advokaten.

Hun mener, at oplysningerne i sagen ligeså vel kan benyttes til at fortælle en anden historie, nemlig den om Madsens uskyld.

- Hvis retten ikke bare lige kan afvise den historie, den alternative historie, så skal der ske frifindelse i det omfang, som min klient ikke har erkendt. Den anden historie, som min klient har fortalt, kan ikke afvises, siger advokaten.

Hun understreger, at sagens offer, Kim Wall, var ganske uskyldig, og at Peter Madsen undervejs har begået fejl og handlet "fuldstændig irrationelt".

- Men derfra er der et langt stykke vej til at sige, at min klient skal straffes uanset hvad, siger forsvareren.

Peter Madsen hævder, at 30-årige Wall døde i en ulykke om aftenen 10. august, da de to sammen var ude at sejle i ubåden "UC3 Nautilus".

Den tiltalte erkender, at han den efterfølgende morgen parterede liget og påførte det adskillige stik, inden han smed ligdelene i havet.