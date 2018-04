Stemningen på Odeon er intens for tiden. Dagen lang er Odense Symfoniorkester og operasangere fra ind- og udland travlt optaget af prøver på Wagners legendariske operacyklus "Ringen", og alle sammen arbejder de på at få det sidste på plads, inden alt kan gå op i en højere enhed.

22. maj opføres første del af dramaet.

- Der er en god stemning, for alle er optaget af at få det her kæmpe projekt til at lykkes. Der er rigtig mange detaljer, vi skal have styr på. Odense Symfoniorkester er ikke et operahus, så der er meget organisatorisk og musikalsk, vi gør for første gang på det her niveau, fortæller musikchef Finn Schumacker.

Han kalder Odense Symfoniorkesters opførelse af "Ringen" for den største operabegivenhed i Odenses historie. Den har været flere år undervejs og begyndte som idé hos symfoniorkestrets chefdirigent, Alexander Verdernikov, der fik Finn Schumacker overbevist om, at drømmen skulle føres ud i livet. Nu er der mindre end en måned til, at den 15 timer lange opera i fire afsnit skal opføres to gange.

- Det er enormt spændende. Dels på grund af dimensionerne i Ringen, dels fordi Wagner har tænkt over alle dele af den kunstneriske oplevelse. Han siger jo, at der er et musikalsk aspekt, en tekst og noget visuelt på scenen, og at ingen del er vigtigere end en anden. Det skal ligesom indgå i en symbiose, siger Finn Schumacker.