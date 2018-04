Debat: Gratis GOG-billetter frem for støtte til foreningslivet

Læserbrev: Tirsdag den 17. april tvang de borgerlige i Svendborg byråd med en rygende pistol for panden den nye socialdemokratiske borgmester, Bo Hansen, til at underskrive en kontrakt med GOG og bruge 225.000 kroner på billetter til håndbold. Det røde flertal havde hellere sparet de mange gratis billetter væk i en periode for at sikre de små skoler overlevelse i disse sparetider. Foreningslivet i den gamle Gudme Kommune havde gerne set, at byrådet prioriterede dem lige så højt økonomisk, som gratis billetter til GOG. Foreningslivet har i mange år kæmpet for et nyt sted at være, men har fået sparket af embedsmændene i Vester Skerninge og smides ud af Gudme Rådhus senest 30. juni. Ville byrådet foreningslivet det bedste, havde tidligere borgmester og oppositionsleder Lars Erik Hornemann betalt sine billetter selv og sikret, at foreningerne kunne forblive på Gudme Rådhus for det beløb, som nu bruges på VIP-billetter til håndbold. Venstre og Socialdemokratiet vil efterhånden kun borgmesterposten og selve Svendborg by. Hvilke partier vil os økonomisk herude på landet?