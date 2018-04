En buspassager, der lørdag eftermiddag kørte med bus på Klusetvej, bliver nu sigtet for forstyrrelse af den offentlige orden.

Under turen fra Odense Banegård Center og mod Søhus blev passageren voldsomt irriteret på en anden i bussen, der gentagne gange trykkede på knappen til rejsekortet: Hver gang sagde systemet en lyd. I stedet for at bede vedkommende holde op, knyttede buspassageren i stedet næven og gav den anden et knytnæveslag i baghovedet.

Det endte med, at politiet blev tilkaldt, og ifølge døgnrapporten skete episoden omkring klokken 16.45. Den knyttede næve kunne have udløst en fængselsdom, hvis sigtelsen havde lydt på vold. Nu ender det formentlig med en bøde på 1000 kroner.