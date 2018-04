Svendborg: Gud vil ikke have hende, og fanden vil ikke tage hende.

Ergo er Fie Kniep i live, og vi møder hende for foden af Havnetrappen i Svendborg mandag formiddag, hvor hun er en af de vel omkring 40, der protesterer mod de spareforslag på 21,7 millioner kroner, som ligger i et såkaldt finansieringskatalog på det sociale område.

Besparelserne vil gå ud over Impuls - Kursuscenter og Mødested, hvor dele foreslås lukket og andre dele skåret ned, og for Fie Kniep, der har diagnoserne adhd, ptsd, ocd og borderline, er tanken ubærlig.

Fra sparekataloget Der skal spares op imod 100 millioner kroner på næste års budget, og derfor har kommunens administration udarbejdet et sparekatalog med forslag til besparelser.Blandt dem er en besparelse på 21,7 millioner kroner på det sociale område.



Blandt forslagene er:



Lukning af Café Møllen - besparelse 470.000 kroner.



Reduktion eller lukning af værestedet Stenbruddet - besparelse mellem 400.000 og 1,3 millioner kroner.



Servicereduktion og reorganisering af Impuls - Kursuscenter og Mødested - besparelse 1,3 millioner kroner.



Lukning af Støttecenter Fruerlunden - besparelse 276.000 kroner.



Lukning af køkkenet til de sociale funktioner - besparelse to millioner kroner. (finn)



Og blandt besparelserne er en nedlæggelse af



Af dem kan 1,8 millioner kroner findes ved at nedlægge køkkenet

- Jeg har forsøgt af begå selvmord 10-15 gange ved at tage piller, men hver gang er jeg vågnet op igen efter to-tre dage. Jeg burde være død, og min læge har sagt, at gud ikke vil have mig, og at fanden ikke vil tage mig, smiler hun - for så at blive alvorlig.

- Det her er vigtigt for mig. Jeg kan ikke være på en almindelig arbejdsplads, for jeg kan ikke sige nej, og så ender det med, at jeg pludselig arbejder alt for meget, og så ser jeg selvmord som eneste udvej, siger hun.

Fie Kniep er derfor i et ressourceforløb på Impuls, og hun fortæller, at hun takket være centret i Skovbrynet har fået modet på livet tilbage. Og desuden er kommet ud af et årelangt misbrug af spiritus, hash og forskellige piller.

- På Impuls er der plads til, at jeg har en lortedag, og hvis de lukker, frygter jeg, at jeg går i Rema og køber alt deres alkohol. Eller spiser for mange piller en gang til, siger hun.