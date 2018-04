Det fynske robot-firma Odico har droppet at blive børsnoteret på den svenske minibørs, Aktietorget, og vil i stedet børsnoteres på den danske minibørs, First North. Det skriver Dagbladet Børsen.

Direktøren og hovedaktionær Anders Bundsgaard oplyser, at selskabet satser på at have første handelsdag senest til efteråret 2018 på den danske minibørs First North. Dermed opgives de planer, Odico offentligjorde sidste år om at ville rejse kapital ved at blive børsnoteres på den svenske minibørs Aktietorget.

Selskabet er derfor en del af den nye tendens, hvor mindre danske selskaber bliver i Danmark i stedet for at tage til Sverige for at blive børsnoteret, hvilket ellers har været en mangeårig praksis.

- Ja, vi stoppede nærmest på Øresundsbroen i den 11. time og vendte om. Efter at vi kommunikerede vores beslutning om en svensk notering, er vi blevet overbevist om, at det er muligt at hente kapital i Danmark, siger Anders Bundsgaard til Børsen.

Målet med børsnoteringen er at hente 20-25 mio. kr., som skal bruges på en fortsat udvikling af selskabet og dets produkter.

Ud over Odico har flere små selskaber, heriblandt rengøringsplatformen Happy Helper, planer om at blive børsnoteret på First North i den nærmere fremtid.

Sidste år blev delebils-konceptet Green Mobility, som det første danske selskab i 10 år noteret på First North. Derefter fulgte konferenceplatformen Conferize og fintech-selskabet NP Investor samt softwareselskabet Agillic i marts i Green Mobility's fodspor. /ritzau/FINANS