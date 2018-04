Fyns Politi er ved at få klarlagt omstændighederne ved den drukneulykke, der søndag eftermiddag kostede en 21-årig mand livet.

Mandag er Fyns Politi i fuld gang med at finde ud af, hvorfor en 21-årig mand fra Morud på Nordfyn omkom, da han med to andre dykkede mellem Ærø og Als søndag eftermiddag.

- Nu skal vi have en undersøgelse af hele seancen derude, og dem der har været med ude at dykke, skal afhøres igen. De er selvfølgelig også berørte af det her. Og så skal vi se på, om der var nogle fejl på det dykkerudstyr, han havde med, og om der var fejl i den måde, de dykkede på, siger Hans Jørgen Larsen.

Allerede nu kan det fastslås, at der ikke var noget mistænkeligt, der ledte til hændelsen, oplyser politiet.

- Det er simpelthen en tragisk ulykke. Det er det, vi nu arbejder ud fra, og der vi har lagt 95 procent af vores energi, siger Hans Jørgen Larsen, vagtchef ved Fyns Politi.

Alligevel arbejder politiet målrettet videre med sin efterforskning,

- Det gør vi selvfølgelig for at de pårørende kan få ro i sjælen i forhold til, hvad det er, der er sket. Og så er det også den rent forsikringsmæssige del, at finde ud af, hvordan det egentlig er, der er foregået, siger Hans Jørgen Larsen, vagtchef ved Fyns Politi.