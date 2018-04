Debat: Ulve og/eller muslimer

Læserbrev: Efter massakren i DF's byrådsgruppe er Dorthe Ullemose igen tilbage i vante rammer (FAA 21.4.), denne gang dog ikke i jagten på muslimer men i stedet på ulve. Men argumentationen adskiller sig ikke fra, hvad den plejer at være: "Ulve beriger ikke vores natur - de er farlige og skal derfor udryddes. Man kan spørge sig selv, hvad der kan ske, hvis ulvene yngler og bestanden vokser markant. Hvorfor løbe nogen risiko"?"

Og med vanlig sans for skrækkampagner fyger det også her med en blanding af horrible påstande og udokumenteret vrøvl: "Hvis ulve slår sig ned i Danmark, er det kun et spørgsmål om tid, før de vil angribe mennesker" og "ulvene vil vænne sig til mennesker og med tiden opfatte dem som bytte" og "forældrene tager ikke længere deres børn med på skovtur, for de frygter for de glubske ulve".

"Fake news" på Donald Trump-niveau, men han er vel også blandt Ullemoses idoler? Dorthe Ullemose sidder både i Svendborg Byråd og Folketinget. Der hviler et tungt ansvar på de, der har stemt hende ind.

PS. Jeg mener heller ikke ulve hører hjemme i vores naturfattige land, men skrækkampagner a la Ullemoses er der ikke brug for.