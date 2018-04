Strandby: En villa på Strandbygade i Strandby har haft indbrud på et tidspunkt mellem fredag og lørdag. Gerningsmanden kom ind ved at opbryde et vindue til villaens soveværelse. Udbyttet blev ifølge Fyns Politi et Samsung tv og 12 af Arne Jacobsens velkendte Syver-stole, en dyne med betræk, en Georg Jensen-lysestage, turtelduer designet af Kaj Bojesen, en PH-bordlampe og kontanter. /liw