I de senere uge er Pierre Emile-Højbjergs navn igen poppet op på himlen over de drabanter, der svæver omkring landstrænerens hoved for at tiltrække sig opmærksomhed. Men det har ikke skærpet Højbjergs muligheder, at han for nogle dage siden i Jyllands-Posten blev betegnet som egenrådig af landstræneren. Højberg havde i de første VM-kvalifikationskampe haft så store tanker om sig selv, at han ville bestemme, hvordan der skulle spilles. Og Højbjerg havde været pige-fornærmet, da Hareide skiftede ham ud i hjemmekampen mod Montenegro, afslørede nordmanden.

Der er ikke plads til spillere, der ikke ved, hvor de skal løbe hen i kampe mod Peru, Australien og Frankrig. Det skal der styr på og Højbjerg skal ikke bare flyde rundt efter forgodtbefindende. Han har mange kvaliteter og spiller med hjertet, men det slår nogen gange arytmisk. Samtidig er han god til meget men ikke helt god til bare en ting. Det er svært lige at udpege hans spidskompetence, og så skal da i hvert holde sig fra at udfordre kollektivet.

Så vil der være meget mere idé i at tage FC Nordsjællands 22-årige kreatør Mathias Jensen med, fordi han ganske enkelt har langt mere potentiale end Højberg. Der sidder en kongefod på knægten fra Farum og der er samlet så meget spilintelligens i det hoved, at det ville være en stor skam ikke at have ham med til Rusland. Adskillige udenlandske klubber står i kø for at trække ham til sig til sommer og er en type, der vil gøre klogt i at følge samme vej som Christian Eriksen og starte med at prøve sig selv af i Ajax, fordi han passer som fod i hose til det, som Amsterdam-klubbens fodboldskole efterspørger.

Det er muligt, at Midtjyllands Jakob Poulsen står foran i køen og også Christian Nørgaard er et emne på den centrale midtbane, men der er altså i sidste ende kun plads til 20 markspillere i truppen.

Nogen vil hævde, at så må Åge Hareide bare rive William Kvist ud af truppen. Han er end ikke førstevalg i FCK, vil mange sige.

Det kommer ikke til at ske. Kvists opgave som opfejer på det danske landshold er altafgørende for VM-holdets succes uanset, hvor meget nogen kan bande over, at han ikke altid spiller fremad. Han har det der radarblik for, hvor han skal hjælpe til og bakke op og fungerer som en slags sufflør for de andres store roller på teatret.

Han bryder bolden så alle andre ikke skal bruge tid og kræfter på at løbe retur, så se kan udøve deres kunst længere fremme på banen uden at nå forpustede frem til straffesparksfeltet.

Kvist skal nok holde sig i form og blive skærpet om ikke andet i landsholdets træningslejr fra den 23. maj - forhåbentlig alle andre steder end på Helsingørs månelandskab af en bane.

Bekymringerne i disse uger går mere på, om landsholdsanfører Simon Kjær bliver klar og kan ramme en form efter sin muskelskade i Sevilla. Andreas Bjelland synes at nå det og var i weekenden på bænken hos Brentford efter sin forstrækning i læggen.

Det er betryggende - egentlig også at Christian Eriksen får fri fra en FA Cup-finale.....