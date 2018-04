Haarby: En ukrudtsbrænder satte ild i blade i en skakt ved plejeboligerne Strandgården i Haarby mandag formiddag. Der gik ild i nogle blade i skakten.

Beredskabet fra Falck måtte derfor tilkaldes og gå ned i kælderen for at tjekke, at ilden ikke havde bredt sig der også. Heldigvis kom det hele under kontrol, oplyser fyens.dk's udsendte reporter, Søren Plovgaard.